ليفربول يفلت من بين أنياب "ذئاب" وولفرهامبتون (فيديو)
حقق فريق ليفربول فوزا بشق الأنفس على مضيفه وولفرهامبتون (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل المهاجم السنغالي، ساديو ماني، هدف "الريدز" اليتيم، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".
Mane Goal 🔥 Booom !!— Brad Caprese (@Bradly1990) 29 декабря 2019 г.
🔴 Come on Reds
Liverpool klopp vs
Wolverhampton 🐺
YNWA
Top Of The League pic.twitter.com/4hKBMkV4Kn
ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 55 نقطة حصدها من 19 مباراة، معززا تربعه على عرش صدارة "البريمير ليغ".
بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 30 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.
المصدر: RT