فيدال يقاضي برشلونة

فاجأ الدولي التشيلي أرتورو فيدال، الجميع من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد فريقه الحالي برشلونة، حيث ادعى أن النادي الكتالوني، لم يدفع له 2 مليون و400 ألف يورو من مستحقاته.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تقدم فيدال بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية، والدوري الإسباني، ضد برشلونة يوم 5 ديسمبر الماضي، عن طريق محاميه، طالب فيها بالحصول على مبلغ 2.4 مليون يورو.

🚨🚨🚨 Arturo Vidal denuncia al Barça por el impago de 2,4 millones



💥 Según el diario ABC, el centrocampista chileno ha denunciado al club reclamándole parte de los bonus por premios de la temporada pasadahttps://t.co/5HbxOhdIogpic.twitter.com/xlIy7BsH7J — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 27, 2019

وفي الوقت ذاته، أكد برشلونة عدم صحة دعوى اللاعب، بسبب فهمه لبنود عقده بشكل خاطئ، وبالتالي فإن النادي ليس مطالبا بدفع أي مبالغ.

ويتضمن عقد فيدال مع برشلونة، بندا ينص على أنه إذا لعب 60 بالمئة من المباريات، فإنه يحق له الحصول على مبلغ 2.4 مليون يورو.

وعلى الرغم من أن نجم منتخب تشيلي، لم يصل للرقم المطلوب، ولعب نصف المباريات المتفق عليها، وأن "البارسا" لا يرى أنه ملزم بدفع أي مبلغ له، لكن فيدال يرى أنه يستحق نصف هذا المبلغ الموجود في عقده كمكافأة.

وتأتي هذه الدعوى، في ظل انتشار أنباء عن قرب رحيل فيدال (32 عاما) عن برشلونة، من أجل الانضمام إلى إنتر ميلان، بعدما فشل في فرض نفسه مع الفريق الكتالوني، الذي انضم إليه عام 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

المصدر: وكالات