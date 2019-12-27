الرجاء البيضاوي يكسب المواجهة المغربية - الجزائرية

تغلب فريق الرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز هدفي الفريق المغربي كل من اللاعبين، بين مالانغو نغيتا، وسفيان رحيمي، في الدقيقتين (51 و54) على الترتيب.

وحقق الرجاء البيضاوي انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم إلى مركز الوصافة في المجموعة الرابعة بفارق نقطة عن الترجي الرياضي التونسي، الذي سقط في فخ التعادل السلبي على أرضه أمام ضيفه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو.

بينما مني فريق شبيبة القبائل بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم فيتا كلوب في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: وكالات