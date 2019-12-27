رسميا.. "إبرا" يعود إلى ميلان
Globallookpress
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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم رسميا، اليوم الجمعة، تعاقده مع النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، ليكون بذلك أول صفقة للنادي في فترة الانتقالات الشتوية.
🔥🔴⚫#IZCOMINGpic.twitter.com/gYevxuk9SO— AC Milan (@acmilan) 27 декабря 2019 г.
وانضم زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) إلى صفوف ميلان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، في ديسمبر الجاري.
#IZBACK 🔴⚫— AC Milan (@acmilan) 27 декабря 2019 г.
🇮🇹👉🏻 https://t.co/mkcAr3eAUL
🗺👉🏻 https://t.co/oMyurruPiipic.twitter.com/QIUSJnYlg9
وسبق أن لعب المهاجم "إبرا" بقميص ميلان في الفترة من 2010، وحتى 2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى الدوري الإنجليزي ثم الأمريكي.
المصدر: وكالات