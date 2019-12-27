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رسميا.. "إبرا" يعود إلى ميلان

الرياضة

رسميا..
Globallookpress
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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم رسميا، اليوم الجمعة، تعاقده مع النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، ليكون بذلك أول صفقة للنادي في فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) إلى صفوف ميلان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، في ديسمبر الجاري.

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وسبق أن لعب المهاجم "إبرا" بقميص ميلان في الفترة من 2010، وحتى 2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى الدوري الإنجليزي ثم الأمريكي.

المصدر: وكالات 

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