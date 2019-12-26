"إبراكادابرا" في طريقه للعودة إلى ميلان

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، يأمل في حسم صفقة عودة نجمه السابق المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، إلى صفوفه خلال الساعات القادمة.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي ماريزيو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورت" بنسختها الإيطالية، إن زلاتان الملقب بـ "إبراكادابرا"، وافق في الساعات الأخيرة على الانضمام إلى الميلان.

وأكد دي ماريزيو، أن نادي ميلان يأمل خلال الساعات الـ 24 المقبلة في الانتهاء من جميع تفاصيل العقد الشخصي للاعب السويدي.

ومن المنتظر أن يوقع "السلطان إبرا" على عقد لمدة ستة أشهر، مع خيار التجديد وفقا لشروط معينة.

وأصبح زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) لاعبا حرا بحلول شهر ديسمبر الجاري، بعد أن انتهى عقده مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

ويعاني ميلان بشدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بعد مرور 17 جولة من انطلاق "الكالتشيو".

المصدر: وكالات