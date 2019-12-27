مانشستر سيتي كاد يتعاقد مع ميسي بالخطأ

كشف المدير التنفيذي السابق لنادي مانشستر سيتي، هاري كوك، عن تقدم فريقه بعرض بالخطأ، للتعاقد مع نجم برشلونة ليونيل ميسي، في العام 2008.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال كوك: "في عام 2008 كنت في مكالمة هاتفية جماعية، مع بايروغ بيمبونجسانت (نائب رئيس مانشستر سيتي)، وبول ألدريدج (مدير العمليات)".

وتابع في نفس السياق: "وفي وقت من الأوقات، قال بيمبونجسانت غاضبا، الوضع أصبح فوضويا (It’s getting messy)، أخطأت في فهم الكلمة، وقدمت عرضا لضم ليونيل ميسي بـ70 مليون جنيه إسترليني، وكاد خوان لابورتا (رئيس برشلونة حينها) أن يوافق على عرضنا".

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وتقلد كوك منصب المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي بين العامين 2008 و2011، عندما كان الفريق السماوي مملوكا للتايلاندي تاكسين شيناوترا، قبل أن يرحل الأخير وتتولي مجموعة "سيتي فوتبول" المسؤولية.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لميسي عام 2008، لم تكن تتجاوز 50 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات