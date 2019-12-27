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ميسي يكشف سر إتقانه تنفيذ الركلات الحرة (فيديو)

الرياضة

ميسي يكشف سر إتقانه تنفيذ الركلات الحرة (فيديو)
Globallookpress
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كشف الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم وقائد نادي برشلونة، عن السر وراء تألقه الشديد في تسديد الركلات الحرة المباشرة خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقال ميسي في تصريحات لموقع "الليغا" الرسمي: "صحيح أنني بدأت في الآونة الأخيرة تكريس المزيد من الوقت لدراسة حراس المرمى، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فأثناء تنفيذ الضربات الحرة، أراقب بعناية تحركات حارس المرمى، أين وكيف يتحرك، سواء اتخذ خطوة في اتجاه أو آخر. الأمر كله يتعلق بالتدريب والتدريب. بفضل الممارسة أصبح تنفيذي للركلات الحرة على مشارف منطقة الجزاء أفضل وأحسن".

وسجل ميسي في الموسم الحالي، 13 هدفا في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، 6 أهداف منها جاءت من الركلات الحرة.

كما أن "البرغوث"، نجح في الموسم الحالي من تسجيل 8 أهداف من خارج منطقة الجزاء.

المصدر: matchtv.ru

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