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ليفربول يروض "ثعالب" ليستر سيتي .. (فيديو)

الرياضة

ليفربول يروض
Globallookpress
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ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة بمضيفه ليستر سيتي (4-0)، في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الهدفين الأول والثالث "للريدز"، في الدقيقتين (31 و74)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه، جيمس ميلنر، وترينت ألكسندر آرنولد، في الدقيقتين (71 من ضربة جزاء، و78) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ووكرز"، في مدينة ليستر سيتي.

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وعزز ليفربول تربعه على عرش صدارة "البريمير ليغ" برصيد 52 نقطة حصدها من 18 مباراة، موسعا الفارق إلى 13 نقطة بينه وبين وصيفه فريق ليستر سيتي.

المصدر: RT 

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