ليفربول في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام "ثعالب" ليستر سيتي.. التشكيلة الأساسية

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس في الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، صوب ملعب "ووكرز" الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين ليستر سيتي وضيفه ليفربول.

كشف مدربا الناديين "الريدز" و"ثعالب" ليستر سيتي، عن التشكيلة الأساسية لفريقيهما قبل نحو ساعة من خوض هذه المباراة الهامة، التي تدخل ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقرر المدير الفني لفريق ليستر سيتي، بريندان رودجيرس، البدء بالتشكيلة الأساسية التالية للفريق اللندني، لمواجهة ضيفه "الريدز":

In the blue corner 🔵#LeiLiv team news - sponsored by @eToro! — Leicester City (@LCFC) 26 декабря 2019 г.

بينما اختار المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "ثعالب" ليستر:

ويتربع ليفربول "الريدز" على عرش صدارة "البريمير ليغ" برصيد 49 نقطة حصدها من 17 مباراة، ويليه فريق "ثعالب" ليستر سيتي المتألق، في مركز الوصافة، برصيد 39 نقطة.

المصدر: "twitter/@LCFC/@LFC"