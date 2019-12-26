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لاعب ريال مدريد يطلب الزواج من صديقته في الملعب

الرياضة

لاعب ريال مدريد يطلب الزواج من صديقته في الملعب
lunin_andrey
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استغل الأوكراني أندريه لونين، حارس مرمى فريق ريال مدريد، المعار إلى فريق بلد الوليد، مناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد، ليتقدم بطلب الزواج من صديقته أناستاسيا في أرضية الملعب. 

ودعا أندريه لونين صديقته أناستاسيا إلى الملعب، بمناسبة يوم عيد الميلاد الكاثوليكي، أمس الأربعاء 25 ديسمبر، وتقدم بطلب الزواج منها، فردت الأخيرة بالموافقة.

ونشر الحارس الأوكراني صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها بكلمة "Si" أي نعم باللغة الإسبانية.

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Si💍❤

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وانتقل أندريه لونين، البالغ من العمر 20 عاما، إلى ريال مدريد في صيف عام 2018، وقضى الموسم (2018-2019)، في صفوف فريق ليغانيس على سبيل الإعارة، قبل الانتقال إلى فريق بلد الوليد على سبيل الإعارة أيضا. 

المصدر: وكالات 

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