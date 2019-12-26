بيريز يحدد خطط ريال مدريد لعام 2020

هنأ رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فلورنتينو بيريز، عشاق الفريق الملكي بأعياد الميلاد، وتحدث أيضا عن خطط "الميرينغي" لعام 2020.

وقال بيريز: "ريال مدريد هو شعور عالمي. يوحد الناس من جميع أنحاء العالم. أتمنى للجماهير وأعضاء النادي قضاء العطلات مع العائلات والأحبة. هذه أيام خاصة، يجب أن يكون التضامن فيها حاضرا".

وأضاف رئيس النادي الملكي: "نحن فخورون بالأنشطة الخيرية لمؤسسة ريال مدريد. نحن نساعد المحتاجين في 80 دولة".

وختم بيريز حديثه بالقول: "أتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة في العام الجديد. أتمنى أن يكون عام 2020 عام الألقاب لأنديتنا لكرة القدم والسلة. لن نستسلم أبدا وسنواصل العمل حتى يظل ريال مدريد النادي الأكثر عشقا واحتراما في العالم. أعيادا سعيدة!".

المصدر: وكالات