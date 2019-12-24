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عصام الحضري يعلق بكلمتين على وضع قفازاته في متحف "فيفا"

الرياضة

عصام الحضري يعلق بكلمتين على وضع قفازاته في متحف
Reuters
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أعرب حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري عن شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم، على إدراج قفازاته ضمن معروضات متحف "الفيفا"، والاحتفاء به كأكبر لاعب سنا يشارك في كأس العالم.

وكتب الحضري "السد العالي" تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "الحمد لله"، وأضاف باللغة الإنجليزية "شكرا لكم على الاهتمام @FIFAMuseum".

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قفازات المصري عصام الحضري
قفازات المصري عصام الحضري "السد العالي" في متحف الفيفا

المصدر: "@ElHadary" 

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