عصام الحضري يعلق بكلمتين على وضع قفازاته في متحف "فيفا"

أعرب حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري عن شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم، على إدراج قفازاته ضمن معروضات متحف "الفيفا"، والاحتفاء به كأكبر لاعب سنا يشارك في كأس العالم.

وكتب الحضري "السد العالي" تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "الحمد لله"، وأضاف باللغة الإنجليزية "شكرا لكم على الاهتمام @FIFAMuseum".

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المصدر: "@ElHadary"