كارلو أنشيلوتي يتوعد ليفربول

وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تحذيرا شديد اللهجة لفريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب توليه مهمة تدريب جاره وعدوه اللدود إيفرتون.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أنشيلوتي، قوله: "مشجعو إيفرتون يعرفون سجلي أمام ليفربول، وسيكونوا سعداء بذلك".

وتابع المدرب الإيطالي: "صحيح تمكنت من الفوز عليهم هذا الموسم، كان الشعور جيدا. هم لم يعتادوا على الخسارة منذ فترة طويلة، وبالتالي كان يوما جيدا بالنسبة لي. أعرف جيدا كم ترغب جماهير إيفرتون في الفوز على ليفربول، ولا يجب علينا الانتظار طويلا لتحقيق ذلك، لأننا سنواجههم يوم 5 يناير".

وأضاف: "هو المنافس الأكبر هنا، وهذا حافز كبير بالنسبة لي. أشعر بالإثارة

لمواجهتهم مرة أخرى. المهمة ليست مستحيلة، كل شيء ممكن في كرة القدم".

ويعد المخضرم كارلو أنشيلوتي المدرب الوحيد الذي تمكن من هزيمة ليفربول هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب،عندما قاد فريقه السابق نابولي إلى الفوز عليه بهدفين من دون رد، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، علما أن ليفربول مني بهزيمة أخرى أمام أستون فيلا ضمن مسابقة كأس رابطة المحترفين، ولكن "الريدز" خاض تلك المباراة بالفريق الرديف "الشباب".

ويرجح التاريخ كفة أنشيلوتي في مواجهاته ضد الفريق الإنجليزي، بواقع 7 انتصارات في 12 مباراة خاضها ضد ليفربول طوال مسيرته، حيث قاد كلا من نابولي وريال مدريد وتشيلسي، إلى الفوز على ليفربول بواقع مرتين، إضافة إلى ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2007.

ويستعد إيفرتون لمواجهة الريدز في "ديربي الميرسيايدس"، في الـ 5 من الشهر المقبل على ملعب "أنفيلد" ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن إيفرتون لم يتغلب على ليفربول في أي مسابقة منذ عام 2010، ولم يذق إيفرتون نكهة الانتصارات في ملعب "أنفيلد" منذ عام 1999.

المصدر: وكالات