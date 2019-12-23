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رونالدو يعثر على هاتف محمول وسط الملعب في مباراة السوبر (صور)

الرياضة

رونالدو يعثر على هاتف محمول وسط الملعب في مباراة السوبر (صور)
Globallookpress
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عثر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، على هاتف محمول خلال مباراة فريقه يوفنتوس ولاتسيو (1-3)، وذلك ضمن لقاء كأس السوبر الإيطالي الذي جمعهما يوم الأحد، في السعودية.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رونالدو وهو يحمل هاتفا في وسط استاد جامعة الملك سعود، بالعاصمة السعودية الرياض خلال، الشوط الأول للمباراة، قبل أن يسلمه للجهات المعنية.

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وصنع رونالدو هدف التعادل لفريقه، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما راوغ أحد مدافعي الخصم وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من حارس لاتسيو ليتابعها زميله الأرجنتيني باولو ديبالا بسهولة في الشباك.

ولكن يوفنتوس خسر في نهاية المطاف (1-3)، وأخفق بالتالي في الدفاع عن لقب بطل كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه.

المصدر: وكالات 

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