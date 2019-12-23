يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة أخرى بعد هزيمته في كأس السوبر

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، إيقاف الأوروغواياني رودريغو بينتانكور لاعب يوفنتوس 3 مباريات، بعد طرده أمام لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي.

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وتعرض بينتانكور للطرد بعد عرقلته للاعب لويس ألبيرتو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي أقيمت أمس الأحد، على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وانتهت بفوز لاتسيو (3-1).

وتم إيقاف اللاعب الأوروغواياني لمباراة واحدة لحصوله على البطاقة الحمراء، ولمباراتين بسبب احتجاجه وانتقاده للحكم الاحتياطي الرابع في ذلك اللقاء.

وسيغيب بينتانكور بالتالي عن مباريات يوفنتوس أمام كل من كالياري وروما وبارما، في الدوري الإيطالي.

كما قررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية على التشيكي بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس، وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي قيمتها 5000 يورو، بسبب السلوك غير اللائق تجاه شخصيات مسؤولة بعد نهاية مباراة السوبر.

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ورفع لاتسيو كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل رقم إنتر ميلان، ثالث أكثر الأندية تتويجا باللقب، بعد ميلان برصيد 7 ألقاب، ويوفنتوس صاحب الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب.

المصدر: وكالات