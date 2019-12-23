 
مباشر

يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة أخرى بعد هزيمته في كأس السوبر

الرياضة

يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة أخرى بعد هزيمته في كأس السوبر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/myb3

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، إيقاف الأوروغواياني رودريغو بينتانكور لاعب يوفنتوس 3 مباريات، بعد طرده أمام لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي.

إقرأ المزيد
رونالدو يعثر على هاتف محمول وسط الملعب في مباراة السوبر (صور)
رونالدو يعثر على هاتف محمول وسط الملعب في مباراة السوبر (صور)

وتعرض بينتانكور للطرد بعد عرقلته للاعب لويس ألبيرتو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي أقيمت أمس الأحد، على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وانتهت بفوز لاتسيو (3-1).

وتم إيقاف اللاعب الأوروغواياني لمباراة واحدة لحصوله على البطاقة الحمراء، ولمباراتين بسبب احتجاجه وانتقاده للحكم الاحتياطي الرابع في ذلك اللقاء.

وسيغيب بينتانكور بالتالي عن مباريات يوفنتوس أمام كل من كالياري وروما وبارما، في الدوري الإيطالي.

كما قررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية على التشيكي بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس، وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي قيمتها 5000 يورو، بسبب السلوك غير اللائق تجاه شخصيات مسؤولة بعد نهاية مباراة السوبر.

إقرأ المزيد
شاهد.. النسر كاتالديفي يطلق
شاهد.. النسر كاتالديفي يطلق "رصاصة الرحمة" على "السيدة العجوز" بطريقة ميسي

ورفع لاتسيو كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل رقم إنتر ميلان، ثالث أكثر الأندية تتويجا باللقب، بعد ميلان برصيد 7 ألقاب، ويوفنتوس صاحب الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النيوزيلنديون يبيعون أسلحة للحكومة بـ 66 مليون دولار!