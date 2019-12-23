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مقاتل بيروفي يكسر يد أمريكي (فيديو)

الرياضة

مقاتل بيروفي يكسر يد أمريكي (فيديو)
@combateamericas
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أصيب الأمريكي سلفادور بيسيرا بكسر في يده خلال نزاله أمام خصمه البيروفي ميلكو توكتو، الذي جمعهما ضمن دورة "Combate Americas 53" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، في ليما عاصمة بيرو.

وانقض توكتو على المقاتل الأمريكي وألقى به بشراسة على أرض الحلبة، مما أدى إلى كسر يد الأخير من قوة الرمية، فاضطر الحكم إلى إيقاف النزال معلنا فوز البيروفي بالضربة الفنية القاضية.

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وضرب توكتو موعدا في النزال التالي للبطولة، التي جرت على طريقة "البلاي أوف"، مع المقاتل الأمريكي الآخر إريك غونزاليس الذي تمكن من الفوز عليه بالنقاط، وينتقم بذلك لخسارة مواطنه بيسيرا وكسر يده.

ومن ثم خسر إريك غونزاليس نفسه أمام المقاتل البيروفي الآخر أومبرتو باندينايو، ليثأر الأخير بدوره لهزيمة مواطنه توكتو، ويحصل على جائزة مالية بلغت 100 ألف دولار.

المصدر: وكالات 

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