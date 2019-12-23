شاهد.. مقاتل تركي يدخل في سبات عميق بعد تلقيه ضربة قاضية في الوقت القاتل
مني المقاتل التركي إرتوغرول بايراق، بهزيمة ساحقة في النزال الذي جمعه مع البرازيلي أليكس بيريرا، وذلك ضمن دورة "Glory Collision 2" لرياضة الكيك بوكسينغ في مدينة أرنهيم الهولندية.
ودخل المقاتل التركي في سبات عميق بعد تلقيه ضربة قوية في الوجه، في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من عمر النزال.
ALEX PEREIRA ARE YOU KIDDING ME?!?!?— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) 21 декабря 2019 г.
Another highlight reel KO for the CHAMP-CHAMP! @mypowerdot#GLORY74pic.twitter.com/g8awnxZilq
وسبق للمقاتل البرازيلي أن أطفأ الأنوار على البطل الحالي لمنظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) المقاتل النيوزيلندي "إسرائيل أديزانيا" في مارس 2017.
UFC 243 Live stream Free— UFC Stream Reddit , UFC 245 Reddit Streams (@UFC243PPVReddit) 12 сентября 2019 г.
Reverse！Alex Pereira KO Israel Adesanya！\#UFC243#Whittaker vs #Adesanya
How To Watch UFC 243 Live Stream Free
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وحقق أليكس بيريرا (32 عاما) انتصاراته الـ31 ومنها 20 بالضربة القاضية، مقابل 6 هزائم، وسبق له أن صرح بأنه سينتقل إلى عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).
المصدر: وكالات