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شاهد.. مقاتل تركي يدخل في سبات عميق بعد تلقيه ضربة قاضية في الوقت القاتل

الرياضة

شاهد.. مقاتل تركي يدخل في سبات عميق بعد تلقيه ضربة قاضية في الوقت القاتل
@GLORY_WS
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مني المقاتل التركي إرتوغرول بايراق، بهزيمة ساحقة في النزال الذي جمعه مع البرازيلي أليكس بيريرا، وذلك ضمن دورة "Glory Collision 2" لرياضة الكيك بوكسينغ في مدينة أرنهيم الهولندية.

ودخل المقاتل التركي في سبات عميق بعد تلقيه ضربة قوية في الوجه، في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من عمر النزال.      

وسبق للمقاتل البرازيلي أن أطفأ الأنوار على البطل الحالي لمنظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) المقاتل النيوزيلندي "إسرائيل أديزانيا" في مارس 2017.

وحقق أليكس بيريرا (32 عاما) انتصاراته الـ31 ومنها 20 بالضربة القاضية، مقابل 6 هزائم، وسبق له أن صرح بأنه سينتقل إلى عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

المصدر: وكالات

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