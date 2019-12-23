حبس زوجة لاعب منتخب مصر سابقا وشقيقها بتهمة السرقة

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، حكما قضائيا بحبس زوجة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق شادي محمد، وشقيقها و3 آخرين 3 سنوات بعد إدانتهم بسرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكاته.

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وتسلمت النيابة التحريات في وقت سابق، وأكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد شقته أثناء سفره وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به.

وكشف لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل واقعة سرقة شقته بمنطقة مدينة نصر، وقال إنه فوجئ من خلال الجيران وكاميرات المراقبة أنهم وراء الواقعة.

وتعرض منزل شادي محمد للسرقة، في أغسطس الماضي، واختفى على إثرها مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى ميداليات ودروع خاصة باللاعب.

المصدر: وكالات