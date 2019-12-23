 
مباشر

حبس زوجة لاعب منتخب مصر سابقا وشقيقها بتهمة السرقة

الرياضة

حبس زوجة لاعب منتخب مصر سابقا وشقيقها بتهمة السرقة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/my6x

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، حكما قضائيا بحبس زوجة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق شادي محمد، وشقيقها و3 آخرين 3 سنوات بعد إدانتهم بسرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكاته.

إقرأ المزيد
سرقة منزل لاعب مصري
سرقة منزل لاعب مصري

وتسلمت النيابة التحريات في وقت سابق، وأكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد شقته أثناء سفره وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به.

وكشف لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل واقعة سرقة شقته بمنطقة مدينة نصر، وقال إنه فوجئ من خلال الجيران وكاميرات المراقبة أنهم وراء الواقعة.

وتعرض منزل شادي محمد للسرقة، في أغسطس الماضي، واختفى على إثرها مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى ميداليات ودروع خاصة باللاعب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النيابة السعودية تعلن الأحكام بحق قتلة خاشقجي