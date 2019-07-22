تعرض منزل لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، شادي محمد، للسرقة واختفاء مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى ميداليات ودروع خاصة باللاعب.

وذكرت تقارير صحفية أن أجهزة الأمن بالقاهرة كثفت من جهودها للكشف عن هوية اللصوص، وبينت التحريات الأولية والمعاينة، أن مجهولا تمكن من دخول شقة اللاعب والاستيلاء على المسروقات، وأُخطرت بذلك النيابة التي تولت التحقيق.

وذكرت تقارير صحفية أن شادي محمد اتهم زوجته وشقيقها بسرقة محتويات شقته في محضر رسمي بمدينة نصر، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم الاستيلاء على بعض الدروع والميداليات من داخل شقته، وحرر محضرا بالواقعة.

المصدر: مواقع مصرية