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وفاة حكم دولي مصري بمرض السرطان

الرياضة

وفاة حكم دولي مصري بمرض السرطان
Globallookpress
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توفى صباح اليوم الأحد، الحكم الدولي المصري السابق، ولاعب نادي الترسانة السابق مدحت عبد العزيز، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي نعى فيها عبد العزيز.

كما كتب الحكم الدولي السابق سمير عثمان، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده، الكابتن مدحت عبد العزيز توفى إلى رحمة الله، برجاء الدعاء".

المصدر: وكالات

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