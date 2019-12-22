وفاة حكم دولي مصري بمرض السرطان

توفى صباح اليوم الأحد، الحكم الدولي المصري السابق، ولاعب نادي الترسانة السابق مدحت عبد العزيز، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي نعى فيها عبد العزيز.

نعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن مدحت عبد العزيز الحكم الدولي السابق الذي وافته المنية صباح اليوم



و "إنا لله وإنا إليه راجعون"#Efapic.twitter.com/RNCDJvvSBf — EFA.eg (@EFA) December 22, 2019

كما كتب الحكم الدولي السابق سمير عثمان، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده، الكابتن مدحت عبد العزيز توفى إلى رحمة الله، برجاء الدعاء".

المصدر: وكالات