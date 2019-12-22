شاهد.. نهاية حزينة للبطل المغربي بدر هاري

تعرض البطل المغربي في الكيك بوكسينغ، بدر هاري، لهزيمة أمام العملاق الهولندي ريكو فيرهوفن، ضمن نزال الوزن الثقيل في بطولة GLORY Collision 2، وذلك على حلبة "جيل ردوم" في هولندا.

واضطر المقاتل هاري للانسحاب في الجولة الـ 3 من أصل 5 بسبب إصابة في أسفل الساق، بعد أن كان متقدما بالنقاط.

يذكر أن النزال الأول الذي جمع بينهما عام 2016، انتهى كذلك بانسحاب المقاتل المغربي في الجولة الثانية، إثر تعرضه لكسر على مستوى المرفق الأيمن.

واحتفظ الهولندي فيرهوفن بحزام بطل العالم للكيك بوكسينغ في الوزن الثقيل حسب منظمة Glory.

Heres the spin kick that hurt Badr hari's leg after he dropped Rico twice. I think He hit too high up on his leg instead of hitting with the heel. #glorykickboxing#Glorypic.twitter.com/SQyU6UIxj3 — Chris Deep (@Xdeep13) December 21, 2019

من جهة أخرى شهدت منافسات Glory التي سبقت النزال الأبرز بين هاري و"الوحش" فيرهوفن، فوز المغربي زكرياء زوكاوي على الأمريكيى أساتين باو بالنقاط، وانتصار المغربي الآخر محمد جراية على ماسارو غلاندر من جزر مولوكو بناء على رأي الحكام.

المصدر: وكالات