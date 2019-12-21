نادال يهزم تسيتسيباس ويتوج بلقب مبادلة العالمية في أبوظبي (فيديو)

توج الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا، بلقب بطولة مبادلة العالمية في أبوظبي عقب فوزه اليوم السبت على اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين لواحدة في النهائي.

للمرة الخامسة في تاريخ البطولة والـ 85 في مشواره.. #نادال يحرز لقب بطولة #مبادلة_للتنس بعد مباراة استغرقت 3 ساعات و 12 دقيقة أمام اليوناني #تسيتسيباسpic.twitter.com/PXVHLFCuWv — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 21, 2019

ونجح نادال في قلب تأخره في المجموعة الأولى 6-7، إلى فوز ثمين بعد أن حسم المجموعتين التاليتين لمصلحته 7-5 و7-6، خلال 3 ساعات و12 دقيقة، ليحقق انتصاره السابع في ثامن مباراة تجمعه باللاعب اليوناني عبر مسيرتهما.

وبهذا التتويج، فض نادال الشراكة مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، في عدد الألقاب بعد أن رفع رصيده إلى 5 بطولات.



وكان دجوكوفيتش قد فاز بالمركز الثالث في البطولة إثر فوزه في وقت سابق اليوم على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-5 و6-3.

المصدر: وكالات