رسميا.. فيورنتينا يقيل مدربه

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، إقالة فينتشينزو مونتيلا المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة الثقيلة أمام روما بنتيجة 1-4 أمس، في إطار منافسات الجولة الـ17 من عمر الدوري الإيطالي.

وذكر فيورنتينا في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي قرر إعفاء مونتيلا من مهامه كمدرب للفريق الأول، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه بعد تحليل طويل ومفصل لأداء ونتائج الفريق.

ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.



➡️ https://t.co/P7SUa2fUQGpic.twitter.com/7fhEwp2Ykp — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 21, 2019

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن مالكي فيورنتينا برئاسة روكو كوميسو، قرروا تغيير المدرب لأن ذلك الخيار الأفضل للفريق في الوقت الحالي.

ووجه نادي فيورنتينا، الشكر لمونتيلا على جهوده والتزامه في الأشهر الأخيرة، وشدد النادي على أن الإعلان عن المدرب القادم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر على جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 17 نقطة.

المصدر: وكالات