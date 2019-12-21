رسميا.. إيفرتون يعين أنشيلوتي مدربا جديدا للفريق

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم السبت تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المقال حديثا من مهامه الفنية مع نابولي الإيطالي، مدربا للفريق بموجب عقد لمدة أربعة أعوام ونصف.

وقال أنشيلوتي: "إنه ناد كبير مع تاريخ غني وجماهير شغوفة"، مضيفا "هناك رؤية واضحة من مالك النادي والإدارة من أجل النجاح والفوز بالألقاب. هذا الأمر يروق لي كمدرب، وأنا سعيد جدا من إمكانية أن أكون قادرا على العمل مع الجميع في النادي من أجل المساعدة لجعل هذه الرؤية حقيقة".

وسيتولى أنشيلوتي، الفائز بمسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، مهامه الرسمية الأحد المقبل أمام بيرنلي، علما أنه سيكون متواجدا في ملعب فريقه الجديد "غوديسون بارك" حيث يستضيف منافسه أرسنال في وقت لاحق اليوم مع افتتاح مباريات الجولة 18 من "البريميرليغ".

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ويخلف أنشيلوتي البرتغالي ماركو سيلفا الذي أقاله النادي في 5 ديسمبر الجاري في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في "دربي" المدينة أمام الغريم ليفربول متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل موقت فيرغوسون الذي ستكون مباراته أمام أرسنال اليوم الأخيرة له.

وسيتولى مدرب ميلان السابق مهام ناد إنجليزي للمرة الثانية في مسيرته الحافلة بعد أن أشرف على تشيلسي بين عامي 2009 و2011 حقق خلالهما الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الأول مع النادي اللندني.

ويعد أنشيلوتي من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وتولى تدريب نابولي في صيف 2018، بعد مسيرة أشرف خلالها على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأحرز المدرب المخضرم سلسلة ألقاب في مسيرته، أبرزها لقب مسابقة دوري الأبطال ثلاث مرات (مرتان مع ميلان ومرة مع ريال مدريد).

المصدر: أ ف ب