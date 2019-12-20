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رسميا.. أرسنال يعين مدربا جديدا

الرياضة

رسميا.. أرسنال يعين مدربا جديدا
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعيين الإسباني مايكل أرتيتا مدربا للفريق، خلفا لأوناي إيمري الذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق.

وقضى أرتيتا 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريبا من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين أوناي إيمري بدلا منه.

ويحتل أرسنال، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بفارق 27 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

وشارك أرتيتا مواطنه بيب غوارديولا في تدريب مانشستر سيتي لمدة 3 مواسم ونصف الموسم حقق خلالها نجاحات محلية كبيرة منها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز الموسم الماضي بكل الألقاب المحلية في إنجلترا.

المصدر: وكالات

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