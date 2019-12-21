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من جديد.. عملية سطو على منزل زيدان

الرياضة

من جديد.. عملية سطو على منزل زيدان
AFP LLUIS GENE
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تعرض منزل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الموجود في مدينة ألميريا الإسبانية، لعملية سرقة بواسطة عصابة، الجمعة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن زيدان تلقى مكالمة هاتفية من أحد جيرانه في المنطقة، وأخبره بالحادث وأنه أبلغ الشرطة بالجريمة لتبدأ في إجراء التحقيقات الجنائية.

وقالت إذاعة "كادينا سير" إنه لم يتم الكشف عن حجم المسروقات، ولكن الخبر السار يتمثل في عدم وجود أي فرد من عائلته هناك وقت السطو.

ويتكون المنزل من 3 طوابق ويضم حوضا للسباحة، ويلجأ إليه زيدان وأفراد عائلته أثناء فترة الإجازة للابتعاد عن أجواء الضغط والضجيج في مدريد.

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وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل لزيدان إلى السرقة، وسبق وواجه الأزمة ذاتها في يونيو الماضي.

وخلال الفترة الماضية، عانى الكثير من لاعبي الدوري الإسباني من عمليات سرقة منازلهم حيث يستغل اللصوص فترة غيابهم لاقتحام المسكن، رغم وجود أجهزة إلكترونية مرتبطة بشبكة مع شركات أمنية متخصصة في تأمين الممتلكات.

المصدر: وكالات

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