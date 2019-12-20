رونالدو يتحدث عن هدفه وقفزته "الخرافية"

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس سعادته بتسجيله هدف الفوز في شباك سامبدوريا الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وأجاب رونالدو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، ردا على سؤال: "هل قفزت 2.56 متر حقا؟: "لم أكن أعرف ذلك".

وأضاف "الدون": "لقد كان هدفا جيدا وأنا سعيد بمساعدة الفريق على تحقيق النقاط الثلاث، حققنا نتيجة إيجابية ضد سامبدوريا الذي لعب مباراة جيدة".

وقال: "لقد عانيت من مشاكل في الركبة قبل شهر، ولكنني تغلبت على ذلك الآن وأشعر أنني بحالة جيدة جسديا".

واختتم: "كل ما أريد فعله هو مساعدة يوفنتوس على الفوز بالألقاب".

Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo 😱😱🐐 pic.twitter.com/QJYqVvqtcp — Obiora With Another (@OBIORAOFFICIAL) December 18, 2019

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وسجل كريستيانو رونالدو هدفا استثنائيا في مرمى سامبدوريا، قاد به فريقه يوفنتوس إلى صدارة الدوري عندما قابل عرضية أليكس ساندرو ووضع الكرة برأسه في الزاوية البعيدة من حارس المرمى عند الدقيقة 45.

وباتت القفزة، التي جعلته يبتعد عن المدافع بفارق شاسع وصل إلى 2.56 متر، كما بقي في الهواء ثانية ونصف، ثالث أعلى قفزة "لصاروخ ماديرا" خلال مسيرته، إذ سبق له الوصول إلى 2.65 متر في الهواء بهدفه مع ريال مدريد في مرمى مانشستر يونايتد، و2.61 عندما قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس أوروبا 2016 برأسية من فوق مدافع ويلز تشيستر دخلت مرمى هينيسي.

ويستطيع رونالدو القفز إلى مسافة 78 سنتيمتر من أعلى نقطة في قدمه إلى الأرض، وهو أعلى بسبعة سنتيمترات من المعدل الطبيعي في دوري السلة الأمريكي للمحترفين بحسب "ديلي ميل".

المصدر: وكالات