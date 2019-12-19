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شاهد.. رونالدو يتحدى الجاذبية برأسية خيالية

الرياضة

شاهد.. رونالدو يتحدى الجاذبية برأسية خيالية
Globallookpress Jonathan Moscrop via www.imago-i
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خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء من كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، بتسجيله هدف فوز يوفنتوس أمام سامبدوريا 2-1 الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس تقدم بهدف أحرزه الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن يعادل جانلوكا كابراري النتيجة لأصحاب الأرض، ليضع الضيوف في ورطة كبيرة.

وتدخل رونالدو البالغ 34 عاما في الوقت المناسب، عندما ارتقى فوق الجميع بشكل مثير، ليقابل عرضية أليكس ساندرو ويضع الكرة برأسه في الشباك عند الدقيقة 45، مانحا اليوفي النقاط الثلاث، وربما قد يحصل على لقب الهدف الأفضل بالموسم الحالي بإيطاليا أو على مختلف المستويات.

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وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن رونالدو قفز مسافة 71 سم عند تسجيل الهدف، وكان على بعد 2.56 متر عن الأرض عند تسديد الكرة.

وتزامن الهدف مع مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وهي المواجهة التي طالما تصدر النجم البرتغالي عناوينها خلال السنوات الماضية.

المصدر: وكالات

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