بوفون يواصل كتابة تاريخ الكرة الإيطالية بالأرقام القياسية

واصل الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة الإيطالية، وتمكن من معادلة رقم قياسي، وكسر آخر في مواجهة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن مشاركة بوفون أمام سامبدوريا ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإيطالي الممتاز والتي انتهت لمصلحة فريق "السيدة العجوز" 2-1، كانت رقم 647 للحارس البالغ 41 عاما في الدوري الإيطالي.

إصابة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس المرمى الأساسي لـ"البيانكونيري" وخروجه من القائمة، فتح المجال أمام بوفون للمشاركة في المباراة، وهو ما جعله يعادل رقم المدافع الإيطالي باولو مالديني أسطورة فريق إيه سي ميلان كأكثر لاعب ظهورا في مباريات "الكالتشيو".

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وبات بوفون أكثر لاعبي يوفنتوس مشاركة في الدوري الإيطالي بـ479 مباراة، متفوقا على زميله السابق في النادي والمنتخب أليساندرو ديل بييرو.

لعب الحارس المخضرم في بداية مسيرته 168 مباراة في الدوري بقميص بارما، لكن منذ تعاقده مع يوفنتوس، ومع رحيله إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد فقط كان قريبا من رقم ديل بييرو بـ472 مباراة مقابل 478 مباراة للمهاجم، ومع وعودته مرة أخرى لارتداء القميص الأبيض والأسود الموسم الحالي، تمكن من المشاركة في 8 مباريات منها 7 مباريات في الدوري، ليتجاوز رقم زميله السابق بمباراة واحدة.

المصدر: وكالات