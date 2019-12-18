 
مباشر

يوفنتوس ينتزع الصدارة "مؤقتا" بثنائية في شباك سامبدوريا (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس ينتزع الصدارة
AFP Marco Bertorello
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mx7e

حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على مضيفه سامبدوريا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ثنائية "السيدة العجوز" الأرجنتيني باولو ديبالا والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 19و45 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد جيانلوكا كابراري في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد
ليفربول يعبر بهدف في الوقت القاتل إلى نهائي مونديال الأندية (فيديو)
ليفربول يعبر بهدف في الوقت القاتل إلى نهائي مونديال الأندية (فيديو)

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة، وانتزع الصدارة مؤقتا من إنتر ميلان صاحب الـ 39 نقطة الذي يستضيف جنوى بعد غد السبت ضمن الجولة ذاتها.

وتوقف رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز الـ 16 على جدول ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: sportbox

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مجازفات لرياضي من ذي الاحتياجات الخاصة على كرسيه المتحرك