يوفنتوس ينتزع الصدارة "مؤقتا" بثنائية في شباك سامبدوريا (فيديو)

حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على مضيفه سامبدوريا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ثنائية "السيدة العجوز" الأرجنتيني باولو ديبالا والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 19و45 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد جيانلوكا كابراري في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة، وانتزع الصدارة مؤقتا من إنتر ميلان صاحب الـ 39 نقطة الذي يستضيف جنوى بعد غد السبت ضمن الجولة ذاتها.

وتوقف رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز الـ 16 على جدول ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: sportbox