أهداف مباراة ليفربول ومونتيري في نصف نهائي مونديال الأندية (فيديو)

تجري في هذه اللحظات مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية الـ 21 من ديسمبر الجاري.

وافتتح "الريدز" باب التسجيل عن طريق نابي كيتا في الدقيقة الـ 11 بعد تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح.

فيديو : هدف ليفربول يتقدم 1 - 0 على مونتيري المكسيكي عن طريق نابي كيتا في الدقيقة 11 .. نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية#مونتيري_ليفربولpic.twitter.com/0SgkoLfme3 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2019

وعادل مونتيري النتيجة عن طريق الأرجنتيني روجيليو فونيس في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

فيديو : هدف #مونتيري المكسيكي يتعادل 1 - 1 مع #ليفربول عبر فونيس موري في الدقيقة 14 ... نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية#مونتيري_ليفربولpic.twitter.com/AI66DnC5wR — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2019

المصدر: RT