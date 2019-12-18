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أهداف مباراة ليفربول ومونتيري في نصف نهائي مونديال الأندية (فيديو)

الرياضة

أهداف مباراة ليفربول ومونتيري في نصف نهائي مونديال الأندية (فيديو)
AFP KARIM JAAFAR
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تجري في هذه اللحظات مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية الـ 21 من ديسمبر الجاري.

وافتتح "الريدز" باب التسجيل عن طريق نابي كيتا في الدقيقة الـ 11 بعد تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح.

وعادل مونتيري النتيجة عن طريق الأرجنتيني روجيليو فونيس في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

المصدر: RT

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