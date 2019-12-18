موقف طريف بين كلوب وعنصر أمن قطري في الدوحة (فيديو)

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أنه تم منعه من الذهاب لتناول وجبة الإفطار مع لاعبيه، بسبب عدم حمله بطاقة الهوية الخاصة بمونديال الأندية التي منحت لكافة المشاركين.

وقال كلوب في تصريحات لـ"بي بي سي": "عنصر الأمن أوقفني عندما أردت الذهاب لتناول الفطور. خرجت من المصعد، وأردت التوجه يمينا باتجاه المطعم، قبل أن يتم إيقافي رغم إبرازي لهويتي الخاصة بنادي ليفربول".

وقال كلوب إنه تقبل الأمر واضطر إلى العودة إلى غرفته من أجل حمل الهوية الخاصة بالبطولة، واعترف بأنه كان مخطئا.

"We think we are the centre of attention and we are not."



Breakfast without a pass? ❌❌❌ #LFCpic.twitter.com/c70Bx5EuQz — Match of the Day (@BBCMOTD) December 17, 2019



ويواجه ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، نادي مونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر بالفترة بين 11 و21 ديسمبر الجاري.

المصدر: وكالات