رسميا.. بيراميدز يقيل مدريه

أعلن نادي بيراميدز المصري اليوم الخميس، إقالة الفرنسي سباستيان ديسابر، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم على خلفية تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح النادي خلال بيان رسمي أن الإدارة قد توصلت إلى اتفاق ودي مع ديسابر على الرحيل والاكتفاء بالفترة الماضية التي قضاها على رأس الجهاز الفني، عقب آخر خسارتين أمام الزمالك والجونة.

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وتولى ديسابر قيادة بيراميدز عقب نهاية مشواره مع منتخب أوغندا في كأس الأمم الإفريقية، ولعب بيراميدز 19 مباراة تحت قيادة ديسابر، انتصر في 12 وتعادل في 4 وخسر في 3 مناسبات.

وقاد ديسابر فريق بيراميدز لنهائي كأس مصر الموسم الماضي قبل أن يخسر بثلاثية أمام الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز السابع على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

المصدر: وكالات