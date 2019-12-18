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بالفيديو.. احتجاجات في محيط "كامب نو" أثناء مواجهة الكلاسيكو الإسباني

الرياضة

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تصدت قوات الأمن الإسبانية لجماعة "تسونامي الديمقراطية" المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا، والتي أثارت الشغب في محيط ملعب "كامب نو" خلال الكلاسيكو اليوم.

وبدأ مناصرو جماعة "تسونامي الديمقراطية" بوقفات احتجاجية في محيط ملعب "كامب نو" قبل ساعات على استضافته الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد.

وزادت درجة الاحتجاجات مع اقتراب موعد المباراة، لتستمر طوال دقائقها في مناطق متفرقة في محيط معقل النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المباراة شهدت رفع الجماهير لافتات سياسية أبرزها لوحة "تيفو" باللونين الأصفر والأحمر (علم كتالونيا) ومكتوب عليها "الحرية للمساجين"، وأخرى تدعو إسبانيا للحوار مع المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا.

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يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: وكالات

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