كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ينتهي بالتعادل (فيديو)
AFP LLUIS GENE
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ساد التعادل السلبي مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، والتي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليغا".
ولم ينجح أي من لاعبي الفريقين من استغلال الفرص العديدة التي أتيحت في اللقاء لتنتهي المباراة بالتعادل من دون أهداف.
وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف الذي يقاسمه عدد النقاط نفسه.
المصدر: sportbox