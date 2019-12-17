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أنشيلوتي يقترب من تدريب إيفرتون

الرياضة

أنشيلوتي يقترب من تدريب إيفرتون
AFP OLI SCARFF
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أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، الاثنين، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي توصل إلى "اتفاق مبدئي" لتولي تدريب إيفرتون الانجليزي عقب إقالته الأسبوع الماضي من نابولي الإيطالي.

ووصل أنشيلوتي إلى مدينة ليفربول في وقت سابق من الاثنين، وسط تقارير من "سكاي" تفيد أن المحادثات بين الطرفين "تطورت بشكل لافت".

وأقيل أنشيلوتي الذي خلفه "تلميذه" جينارو غاتوزو في الجهاز الفني للفريق الجنوبي، مساء الثلاثاء الفائت، إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه في الأمسية ذاتها ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بفوزه العريض برباعية نظيفة على جنك البلجيكي في الجولة السادسة والأخيرة.

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ومن المتوقع أن يخلف أنشيلوتي البالغ 60 عاما البرتغالي ماركو سيلفا، عقب إقالة الأخير بعد الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في "دربي" المدينة أمام الغريم ليفربول متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل موقت الإسكتلندي دنكان فيرغوسون.

وإذا ما حصل ذلك، سيتولى مدرب ميلان السابق مهام ناد إنجليزي للمرة الثانية في مسيرته الحافلة، بعد أن أشرف على تشيلسي بين عامي 2009 و2011 حقق خلالها الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الأول مع النادي اللندني.

ويعد أنشيلوتي من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وتولى تدريب نابولي في صيف 2018، بعد مسيرة أشرف خلالها على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشلسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأحرز المدرب المخضرم سلسلة ألقاب في مسيرته، أبرزها لقب مسابقة دوري الأبطال ثلاث مرات (مرتان مع ميلان ومرة مع ريال مدريد).

المصدر: "أ ف ب"

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