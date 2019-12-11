رسميا.. غاتوزو يخلف أنشيلوتي في تدريب نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين لاعب الوسط الدولي السابق جينارو غاتوزو، مدربا له بعد إقالة كارلو أنشيلوتي لسوء النتائج.

وكتب نابولي على تويتر "أهلا غاتوزو"، فيما أضاف رئيسه أوريليو دي لورنتيس "أهلا رينو (لقب غاتوزو)".

وقال غاتوزو لموقع النادي "نهدف إلى استعادة النقاط والعودة إلى مواقع المنافسة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يجب أن نعمل بجهد ونتخطى هذه المرحلة الشائكة".

وعن أنشيلوتي الذي يعتبره معلما وصديقا، قال غاتوزو: "أنشيلوتي بمثابة والدي. كان دوما قريبا مني وداعما لي. فاز بكل شيء ولا يزال لدي الكثير لأثبته. سأكون سعيدا إذا حققت 10 بالمئة مما حققه في كامل مسيرته".

وأقال نابولي أمس الثلاثاء، أنشيلوتي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، على الرغم من الفوز في الأمسية عينها على جينك البلجيكي 4-0 والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب