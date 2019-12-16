ضمان إضافي لإقامة "كلاسيكو الأرض" في موعده

كشف برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير، الاثنين، عن ضمان إضافي لإقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بموعدها الأربعاء المقبل، على ملعب "الكامب نو" معقل النادي الكتالوني

وكانت قد وجهت مجموعة تسونامي الديمقراطية الاحتجاجية، رسالة بشأن الكلاسيكو، حيث قالت: "من السهل إقامة المباراة بشكل طبيعي، وما على إدارة برشلونة سوى ضمان وجود اللافتات الخاصة بنا، في مدرجات "كامب نو"، وداخل الملعب".

🗞️¡ATENTO! Aquí tienes LA PORTADA de la sección de deportes de @larazon_es ¡NO TE LA PIERDAS! #ElChiringuitoDeMegapic.twitter.com/ZbiJnlJMuv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 16, 2019

إقرأ المزيد

وستتجه بعثة ريال مدريد إلى "كامب نو" رفقة 12 مدرعة من الأمن المحلي لحماية البعثة، وفقا للبرنامج الإسباني.

وكانت رابطة الليغا قد طلبت من برشلونة وريال مدريد، نقل "كلاسيكو" الذهاب من ملعب "كامب نو" إلى معقل ريال مدريد "سانتياغو برنابيو"، لكن الفريقين الملكي والكتالوني رفضا الأمر.

يذكر أنه كان مقررا إقامة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا"، قبل أن يتم تأجيله بسبب المظاهرات الاحتجاجية في كتالونيا إلى يوم 18 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات