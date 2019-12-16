بالصور.. ريال سوسيداد يرد على احتجاج برشلونة

رد الحساب الرسمي لريال سوسيداد على تقدم برشلونة باحتجاج رسمي على أداء حكم مباراة الفريقين، التي انتهت بالتعادل 2-2 السبت الماضي، لحساب الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

كانت واقعة سقوط المدافع، جيرارد بيكيه، في منطقة الجزاء سببا رئيسيا في احتجاج برشلونة، الذي طالب بركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 93، لكن الحكم رفض احتساب أي خطأ.

ونشر حساب سوسيداد على "تويتر" صورا من واقعة سقوط بيكيه، لكن من زاوية تؤكد أن مدافع برشلونة كان البادئ في ارتكاب الخطأ، وهو من حاول أولا شلّ حركة مدافع سوسيداد للوصول إلى الكرة.

وعلق سوسيداد في تغريدته: "إذا كان الآخرون يفضلون الصور الأخرى لواقعة بيكيه، سنساعدهم لاختيار الصور الأكثر قربا لكشف الحقيقة".

وتابع:" إذا كانوا يحاولون أن يؤثروا على الرأي العام بألاعيبهم، يمكننا أيضا ذلك من خلال عرض تلك الصور عن وقائع سابقة كانت لصالح برشلونة وضدنا في بعض المواجهات المباشرة بين الفريقين".

Si otros prefieren quedarse con otras imágenes, les ayudamos a que seleccionen las que más claramente muestran la realidad#AurreraRealapic.twitter.com/4Y5hGwTQKA — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 15, 2019

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ورفع برشلونة بهذا التعادل رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، في المقابل، وصل ريال سوسيداد إلى النقطة 28 في المركز السادس.

وتنتظر برشلونة مواجهة قوية الأربعاء المقبل، عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من "الليغا" الإسبانية.