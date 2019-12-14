بالفيديو.. برشلونة يتعثر أمام سوسيداد قبيل مباراة الكلاسيكو

سقط نادي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه ريال سوسيداد، في مباراة أقيمت اليوم السبت، لحساب الأسبوع الـ 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي "البارسا"، الفرنسي أنطوان غريزمان، والأوروغوياني لويس سواريز، في الدقيقتين 38، و49، بينما سجل ثنائية سوسيداد، ميكيل أويارزابال من ضربة جزاء، وألكسندر إيساك، في الدقيقتين 12 و62.

ورفع برشلونة بهذا التعادل رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة أمام غريمه ريال مدريد، الذي يحل غدا الأحد ضيفا ثقيلا على فالنسيا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، وصل ريال سوسيداد إلى النقطة 28 في المركز الرابع.

وتنتظر برشلونة مواجهة قوية الأربعاء المقبل، عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

المصدر: RT