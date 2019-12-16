قرعة دور الـ 32 في الدوري الأوروبي اليوم

تسحب يوم الاثنين، قرعة دور الـ 32 بمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليغ"، وذلك بمدينة "نيون" السويسرية.

وفي منافسات دور الـ 32 بمسابقة "اليوروباليغ"، تم تصنيف الفرق المتأهلة إلى مجموعتين، تضم الأولى الأندية المصنفة، والثانية غير المصنفة. وجاء ذلك كالتالي:

التصنيف الأول:أياكس أمستردام الهولندي، أرسنال الإنجليزي، سبورتنيغ براغا البرتغالي، بازل السويسري، بنفيكا البرتغالي، سلتيك الإسكتدلندي، إسبانيول الإسباني، جينت البلجيكي، إنتر ميلان الإيطالي، باشاك شهير التركي، لاسك لينز النمساوي، مالمو السويدي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بورتو البرتغالي، سالزبورغ النمساوي، إشبيلية الإسباني.

Round of 32 is set ✅



🏆 2020 #UEL winner will be __________ pic.twitter.com/8CCYLHuGF6 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2019

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التصنيف الثاني: أبويل نيقوسيا القبرصي، ألكمار الهولندي، باير ليفركوزن الألماني، كلوج الروماني، كلوب بروغ البلجيكي، كوبنهاغن، إينتراخت فرانكفورت الألماني، خيتافي الإسباني، لودوجوريتس البلغاري، رينجرز الإسكتلندي، روما الإيطالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، سبورتنغ لشبونة الإسباني، فولفسبورغ الألماني، وولفرهامبتون الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يوم 20 فبراير، على أن تقام مواجهات الإياب يوم 27 من الشهر ذاته.

المصدر: وكالات