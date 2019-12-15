مواجهات مثيرة منتظرة.. تعرف على تفاصيل قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

تتجه الأنظار غدا الاثنين، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، الذي سيشهد حفل سحب قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال.

وفي ما يلي تفاصيل حفل سحب القرعة:

وزعت الفرق الـ 16 التي تأهلت إلى ثمن نهائي المسابقة القارية، على مستويين، يضم الأول تلك التي احتلت المركز الأول في كل من المجموعات الثماني للدور الأول، والمستوى الثاني تلك التي حلت ثانية.

أندية المستوى الأول

برشلونة، وفالنسيا، وليفربول، ومانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ولايبزيغ، ويوفنتوس، وباريس سان جرمان.

أندية المستوى الثاني

أتالانتا، ونابولي، وأتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وتشيلسي، وتوتنهام، وبوروسيا دورتموند، وليون.

- أندية المستوى الأولى تلعب مباراة الذهاب خارج أرضها على أن تخوض مواجهة الإياب على ملعبها.

- لن يخوض أي فريق مباراة في ثمن النهائي ضد فريق واجهه في دور المجموعات، ولن تكون هناك مباراة بين فريقين من نفس البلد.

- تقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين، وذلك أيام 18 فبراير و19 منه، و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، وذلك في 10 مارس و11 منه، و17 و18 من الشهر ذاته، كما تقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 مارس.

المصدر: وكالات