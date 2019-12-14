شيفتشينكو: مالديني هو الرمز الحقيقي لميلانو

أثنى مهاجم ميلان الإيطالي السابق، الأوكراني أندريه شيفتشينكو، على باولو مالديني أسطورة الروسونيري واصفا إياه بالرمز الخالد لعملاق مدينة ميلانو الذي يحتفل بمرور 120 عاما على تأسيسه.

وقال شيفتشينكو في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" عن مالديني: "لقد كان يمثل ميلان الخاص بي، وليس ذلك فحسب، بل كان يمثل النادي نفسه على مدار العديد من السنوات".

وأضاف: "كان لدى النادي العديد من الأبطال، جياني ريفيرا، فرانكو باريسي، وغيرهم الكثير، مالديني هو رمز حقيقي، لكنه أيضا لاعب خاص، والده سيزار مالديني، كان قائدا للفريق، ثم مدربا، بينما هو الآن مدير رياضي، وابنه يلعب الآن أيضا في ميلان".

وتابع: "التاريخ يمر بالعديد من العصور المختلفة، وأعتقد أن هذا الأمر فريد من نوعه أكثر من أي شي في كرة القدم، لهذا أعتقد أنه في النهاية، إذا كان علي اختيار اسم واحد فقط، فسيكون من الصحيح اختيار باولو مالديني".

Andriy Shevchenko named Paolo Maldini as the symbol of the club as it celebrates its 120th birthday. “He represented my #ACMilan , but also Milan through the years.” https://t.co/AQdhP1Vzzc#SerieA#Calciopic.twitter.com/LEmSlVw66E — footballitalia (@footballitalia) December 14, 2019

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واختتم: "عيد ميلاد ميلان الـ 120 هو احتفال لنا جميعا، وليس فقط أولئك الذين كانوا محظوظين بما يكفي للعب في تلك المرحلة، ميلان فريد من نوعه، مثل فيلم رائع لا ينتهي أبدا، أولئك الذين يحبون كرة القدم يعرفون ذلك جيدا".

يذكر أن شيفتشينكو لعب لميلان من 1999 إلى 2006، ومرة ​​أخرى في 2008-2009، حيث لعب 322 مباراة وسجل 175 هدفا في جميع المسابقات، وحاليا هو مدرب المنتخب الأوكراني لكرة القدم.

المصدر: وكالات