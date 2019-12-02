شفشنكو عن التدريب: سأقول فورزا ميلان..

ألمح مدرب المنتخب الأوكراني ونجم ميلان الإيطالي السابق أندري شفشينكو إلى رغبته بالعودة إلى إيطاليا لاستلام دفة فريق بدوري "السيريا اي".

وقال شفشينكو :" أنا غاية في السعادة لما قدمته مع المنتخب الأوكراني خلال التصفيات الأوروبية 2020 والأداء الذي قدمناه.. بقي علينا الوصول للمراحل النهائية في البطولة".

وأضاف :" نستطيع مقارعة أية فريق بمن فيهم المنتخب الهولندي الذي سنلتقيه في المباراة الأولى".

وحول مستقبله التدريبي قال :" بعد أن أنهي المسيرة مع أوكرانيا، بالفعل أريد الانتقال لتدريب فريق في السيريا أي ... ميلان ؟ سأقول كلمة واحدة : فورزا ميلان (إلى الأمام ميلان).