تقارير: ليفربول يخطط لخطف نيمار

أفادت تقارير إعلامية، بأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، دخل في حسابات فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل ضمه من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وبحسب شبكة "ESPN"، فإن ليفربول مهتم كثيرا باستقدام نيمار، ومن المتوقع أن يبدأ محاولاته لضم اللاعب البرازيلي بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن تعنت إدارة باريس سان جيرمان ومغالاتها المادية، حالا دون عودة صاحب الـ27 عاما إلى الفريق الكتالوني، الذي قضى معه 4 مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، قبل أن ينضم إلى الفريق الباريسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

يذكر أن عقد الدولي البرازيلي مع باريس سان جيرمان، ينتهي في صيف 2022، ويأمل مسؤلو الفريق الفرنسي في إيجاد البديل المناسب تحسبا لرحيل نجم منتخب "السامبا".

المصدر: وكالات