على حساب من سيلعب نجم ليفربول القادم من سالزبورغ؟

أفادت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الخميس، بأن نادي ليفربول، نجح في الظفر بخدمات نجم سالزبورغ النمساوي، الياباني تاكومي مينامينو.

وذكر صحيفة "إندبندنت"، أن المدير الرياضي للفريق النمساوي، كريستوف فرويد، رجح بشكل كبير أن ينتقل مينامينو قريبا، إلى أحد الأندية الخمسة الكبيرة في أوروبا.

وأوضحت أن قيمة الصفقة ستصل إلى نحو 8 ملايين يورو.

Liverpool have agreed a deal for RB Salzburg’s Takumi Minamino https://t.co/CjT6iWYcKh — The Independent (@Independent) December 12, 2019

وفي حال تأكيد هذه الأنباء، فإن مينامينو سينضم إلى ليفربول في يناير المقبل، عند افتتاح فترة الانتقالات الشتوية، وسيكون بإمكانه اللعب مع "الريدز" في دوري الأبطال.

وقدم ابن الـ 24 عاما، الذي يلعب كصانع ألعاب وأيضا في مركز الجناح الأيمن والأيسر، أداء رائعا خلال المباراة التي خسرها سالزبورغ أمام ضيفه ليفربول (0-2)، الثلاثاء الماضي، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشارك هذا الموسم في 22 مباراة مع سالزبورغ في جميع المسابقات، وصنع 11 هدفا لزملائه.

المصدر: matchtv.ru