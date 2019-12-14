ليفربول يمدد عقد نجمه لعامين إضافيين (فيديو)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تمديد عقد نجمه، جيمس ميلنر، لمدة عامين، حيث يمتد حتى عام 2022 .

وقال ميلنر البالغ 33 عاما في تصريحات لموقع "الريدز" الرسمي: "كنت محظوظا باللعب لهذا الفريق لأربع سنوات ونصف السنة، كان وقتا جميلا لرؤية هذا الفريق يتغير ويتطور".

GET IN MILLY! 🙌



Our vice-captain has put pen to paper on a deal to prolong his Reds career beyond his fifth season with the club 🤩 https://t.co/31W8u7oifz — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

وأضاف: "أنا أستمتع بالقدوم إلى التدريب كل يوم والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب والطاقم التدريبي، وأن أكون جزءا من هذا النادي".

"You've been part of some great squads over your career. Where does this one sit in terms of quality?"



"Right up there at the very top as one of the best, if not the best." @JamesMilner 💪 pic.twitter.com/n5uSttWHSK — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

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وشارك ميلنر في 198 مباراة مع ليفربول، مسجلا 25 هدفا، كما أنه ظهر مع الفريق في خمس مباريات نهائية، منها مباراة الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد أمام توتنهام هوتسبير.

المصدر: وكالات