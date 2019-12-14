 
مباشر

ليفربول يمدد عقد نجمه لعامين إضافيين (فيديو)

الرياضة

ليفربول يمدد عقد نجمه لعامين إضافيين (فيديو)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mw9v

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تمديد عقد نجمه، جيمس ميلنر، لمدة عامين، حيث يمتد حتى عام 2022 .

وقال ميلنر البالغ 33 عاما في تصريحات لموقع "الريدز" الرسمي: "كنت محظوظا باللعب لهذا الفريق لأربع سنوات ونصف السنة، كان وقتا جميلا لرؤية هذا الفريق يتغير ويتطور".

وأضاف: "أنا أستمتع بالقدوم إلى التدريب كل يوم والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب والطاقم التدريبي، وأن أكون جزءا من هذا النادي".

إقرأ المزيد
شاهد..
شاهد.. "الفرعون" صلاح يسجل هدفا من "خرم الإبرة" في دوري الأبطال

وشارك ميلنر في 198 مباراة مع ليفربول، مسجلا 25 هدفا، كما أنه ظهر مع الفريق في خمس مباريات نهائية، منها مباراة الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد أمام توتنهام هوتسبير.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حلول صندوق النقد الدولي "لإنقاذ" لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية