بايرن ميونخ يحدد موعد عودة نجمه كومان

أعلن بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، أنه يتوقع عودة لاعبه كينغسلي كومان إلى الملاعب، بعد فترة الاستراحة الشتوية المقبلة في يناير 2020، رغم تعرضه لإصابة في الركبة، الأربعاء الماضي.

وقال طبيب الفريق "البافاري"، هانز فيلهيلم مولر فوهلفاهرت، لموقع النادي: "بالطبع كنا قلقين جدا في البداية، ولكن كينغسلي كان محظوظا جدا... أظهرت الفحوصات أنه سيغيب فقط عن المباريات الثلاث الأخيرة لهذا العام، وسيعود للمشاركة في معكسر الفريق الشتوي في الدوحة".

وأصيب كومان، في الدقيقة 27 خلال المباراة التي فاز فيها العملاق "البافاري" على توتنهام الإنجليزي 3-1 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

Horrible lesión de Kingsley Coman 😱 pic.twitter.com/VyURSfzodM — GONZA (@gonzapav) December 11, 2019

وأثارت الإصابة العديد من المخاوف حول مستقبل اللاعب البالغ 23 عاما، والذي وقع ضحية لإصابات دفعته للغياب عن الملاعب بين فبراير ونوفمبر العام الماضي (تمزق في أربطة الكاحل الأيسر)، حرمته بالتالي من المشاركة في مونديال روسيا 2018 الذي فاز به منتخب بلاده فرنسا.

ويلتقي البايرن، الذي يحتل المركز السابع في "البوندسليغا" بفارق سبع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر، مع ضيفه فيردر بريمن غدا السبت ضمن المرحلة 15، قبل أن يحل ضيفا على فرايبورغ في المرحلة التالية، على أن يستضيف فولسبورغ في آخر مباراة لعام 2019.

ويفتتح البايرن العام الجديد بمواجهة مضيفه هرتا برلين في الـ19 من يناير 2020.

المصدر: أ ف ب