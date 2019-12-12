روبرتسون: الجميع يخشى مواجهة ليفربول

قال أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول إن جميع المنافسين سيرغبون في تفادي مواجهة فريقه عند سحب قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم، يوم الاثنين المقبل.

وأوضح روبرتسون:"نحظى باحترام المنافسين في هذه البطولة، لا أحد يرغب في مواجهتنا بعد الذي فعلناه في آخر عامين، والأجواء التي صنعناها والفريق الذي بلغ النهائي مرتين على التوالي وخسر مرة وفاز في أخرى".

وأضاف اللاعب الإسكتلندي البالغ 25 عاما: "ربما في أول موسم بلغنا فيه النهائي... لم نحصل على الاحترام الذي نستحقه، الآن الجميع يحترمنا في أوروبا، لا أحد يرغب في مواجهتنا".

'Nobody wants to face us this season'



Andrew Robertson talks up the fear within anyone who draws Liverpool in the Champions League last 16https://t.co/SfELuzdA1k — Indy Football (@IndyFootball) December 12, 2019

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وتقام القرعة في نيون بسويسرا بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين المقبل.

وقال روبرتسون:"سننتظر للتعرف على المنافس القادم، ندرك أن الأمور ستكون صعبة بغض النظر عن اسم المنافس، لكننا نتطلع لهذا التحدي رغبة في التقدم في البطولة، نعلم أننا الأبطال ويرغب الجميع في الفوز علينا".

وكان قد بلغ ليفربول أدوار خروج المغلوب كمتصدر لمجموعته بعد تغلبه 2-0 على مستضيفه سالزبورغ، وتنتظره مواجهة فريق من بين ريال مدريد وأتليتيكو مدريد وبروسيا دورتموند وأتلانتا وأولمبيك ليون.

وتأهل فريق المدرب يورغن كلوب إلى المباراة النهائية في النسختين السابقتين ونال اللقب الموسم الماضي بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير، ليحرز أول بطولة مع المدرب الألماني.

المصدر: رويترز