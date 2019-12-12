زيدان يتحدى حامل اللقب : سنقصيهم من "التشامبيونزليغ"

رد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على سؤال أحد الصحفيين عن فريق يتمنى تجنبه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على كلوب بروغ ( 3-1) في ختام دور المجموعات.

ولم يبد المدير الفني للفريق الملكي قلقا من مواجهة ليفربول، مؤكدا أن فريقه قادر على إقصاء حامل اللقب.

وقال زيدان للصحافة : "نحن سعداء بهذا الفوز لأننا قدمنا أداء جادا الليلة، وأنا راض على اللاعبين الذين اخترتهم لهذه المباراة وعما قدموه..كانت ثلاث نقاط مستحقة لأننا كنا فعالين أمام المرمى، ولكن كلوب بروغ يستحق الإشادة..لكننا سيطرنا على الشوط الثاني".

وعن مواجهة دور الـ16 أجاب : "إذا لعبنا مع ليفربول سوف نقصيهم من البطولة..لا يمكننا فعل أي شىء تجاه القرعة".

Real Madrid coach Zinedine Zidane has no concerns over who they will face in the knockout stages in the Champions League - even Liverpool.



“If we play Liverpool, we will eliminate them.”https://t.co/kqhOw7UQ9M — Anfield Watch (@AnfieldWatch) December 12, 2019

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وقوع ريال مدريد في وصافة مجموعته خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، يعني أنه سيواجه أحد الفرق الكبرى التي تصدرت مجموعتها، وهي بايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وليفربول ولايبزيغ، حيث سيتم التعرف على منافسه المقبل في المسابقة الأوروبية عند إجراء القرعة يوم الاثنين القادم في سويسرا.

ويواجه ريال اختبارين مهمين خلال الأسبوع القادم عندما يذهب للقاء فالنسيا وبرشلونة خارج ميدانه في منافسات الدوري الإسباني.

يذكر أن كتيبة زيدان سبق لها إحراز الفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 بنتيجة 3-1، وهي المرة الوحيدة التي واجه فيها ألـ"ريدز" في بطولة رسمية.

المصدر: وكالات